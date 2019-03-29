Başkan Çelik'ten Vali Günaydın'a Veda Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Şehmus Günaydın'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Günaydın tarafından karşılanan Başkan Çelik, yerel seçim dolayısıyla hafta sonu itibariyle görevinin sona ereceğini anımsattı.

Kentteki uyum kültürü sayesinde birlikte güzel işler yaptıklarını ifade eden Çelik, Vali Günaydın'a teşekkür etti.

Vali Günaydın ise belediye ve diğer kurumlarla bir işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Çelik'e bundan sonraki hayatında başarılar dileyen Günaydın, şöyle konuştu:

"Büyükşehir belediye başkanımız, kurumlar arasındaki diyaloğu ve koordinasyonu başarılı bir şekilde sağladı. Bu çok önemli. Kendisine hem Vali olarak hem de şehirde yaşayan biri olarak teşekkür ediyorum. Ailesiyle bundan sonraki yaşamında huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Seçim sürecinin de huzur içinde geçmesi çok önemli. Seçimin güven içinde geçmesi için emniyet teşkilatımız, jandarmamız her türlü tedbiri aldı. Vatandaşlarımızın da bu konuda desteğini bekliyoruz. Hiçbir yerde üzücü bir olayla karşılaşmamak için hepimizin sükunet içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Burada siyasi partilerimize de önemli görevler düşüyor. Parti yöneticilerimizin, belediye başkan adaylarının ve muhtarların yapacağı katkılar önemli. Bu seçim bitecek, yarın yine beraber yaşayacağız. Seçimlerin ülkemiz için de hayırlı olmasını diliyorum."

Ziyaretin sonunda Vali Günaydın, Başkan Çelik'e Kayseri Saat Kulesi maketi hediye etti.

Kaynak: AA