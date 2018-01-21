Başkan Çelik'ten MHP'li Özten'e 'Milli Mutabakat' Ziyareti

AK Parti'li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve yönetimini ziyaret etti. Başkan Çelik ziyarette, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli mutabakattan yana tavır almasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MHP'ye teşekkür etti.

Ziyarete, MHP'li Şehzadeler belediye meclis üyeleri Mustafa Erten ve Sezgin Say da katıldı. Milliyetçi Hareket Partisinin milli menfaatleri göz önüne alarak, ülke menfaatleri noktasında dik duruşlu bir tavır sergilediğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Son zamanlarda ülkemizin üzerinde Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen şer güçler tarafından birçok oyunlar oynanmak isteniyor. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin siyasi kaygıları bir kenara bırakarak, Türkiye'nin istikrarından, büyümesinden ve güvenliğinden yana tavır takınmıştır. Ben bu vesile ile değerli ilçe başkanımızın şahsında MHP genel başkanına bu ülkenin bir evladı olarak önce Türkiye dediği için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin zor zamanında yapılması gereken bir ve beraberlik noktasında atılması gereken adımları MHP genel başkanı atmışlardır. Bu mesele partiler üstü bir meseledir, Türkiye meselesidir. Ülkemizin menfaati yönünde takınmış olduğu tavır bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Bunun yanı sıra Şehzadeler ilçemizdeki çalışmalarımız ile ilgili olarak, zaten değerli başkanımız ve ekibi ile sürekli bir araya gelebiliyoruz. Belediye meclisimizde MHP grubu ile her meclis toplantısı öncesinde istişarelerde bulunuyoruz. Değerli başkan ve yönetimine bugüne kadar ki destek ve katkıları nedeni ile çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile şehri ilgilendiren konularda sürekli olarak istişare halinde olduklarını ifade eden MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ise "Kendisini seviyoruz. 'Her şey Manisa' için diyerek her konuda bir birimize yardımcı oluyoruz. Genel başkanımız Devlet beyin de dediği gibi bir milli mutabakat konusu Türkiye'nin gündeminde. Bu konuda da elimizden geldiği ölçüde bir birimize destek olursak bu bizi mutlu edecektir. Bu nazik ziyaretinizin bizleri çok memnun ettiğini ifade ediyor, teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA