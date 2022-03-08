Başkan Çelik'ten kadınlara 8 Mart jesti

ŞEHZADELER, MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kadınlara çiçek hediye etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kadınlara çiçek hediye etti. MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, AK Parti Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, AK Parti Şehzadeler Gençlik Kolları Başkanı Samet Zenginoğlu, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin hazır bulunduğu etkinliğe Manisalı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden renkli 2 bin saksı çiçeğinden almak isteyen kadınlar uzun kuyruklar oluşturdu. Başkan Çelik, kadınların günlerini kutladı, onlarla hatıra fotoğrafları çektirerek çiçek hediye etti. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade eden Başkan Çelik "Sevginin ve saygının hakim olduğu, yeryüzünün hiçbir bölgesinde sarı saçlı, mavi gözlü; kahverengi saçlı, siyah gözlü vs. ayırımı olmaksızın kadınların annelerin ağlamadığı nice Kadınlar Günü'ne kavuşmaya bugünün vesile olmasını diliyorum. Bugün Şehzadeler Belediyesi olarak sabahtan beri çeşitli etkinlikler yaptık. Mesai arkadaşımız olan kadın personellerimizi ziyaret ederek çiçekler takdim ettik. Şuanda da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kadınlarımıza çiçek hediye ediyoruz. Bu çiçekler hem ekilsin ilçemizin balkonları güzelleşsin diye hem de bugüne özel anlamlı bir hediye olsun diye. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - MANİSA