Başkan Çelik Tebrikleri Kabul Ediyor

Şehzadeler Belediyesinin kurucu başkanı ve 2. kez Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Ömer Faruk Çelik, seçimler sonrası tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Çok sayıda vatandaşın yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da Başkan Çelik'i ziyaret ederek, tebriklerini iletti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Cumhur İttifakının adayı olarak katıldığı 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinden de zaferle ayrılarak başkan seçildi. Seçimler sonrası vatandaşlar, siyasiler ve sivil toplum örgütü temsilcileri tebrik, iyi dilek ve temennilerini iletmek için Başkan Çelik'i ziyaret ediyor. Çok sayıda vatandaşı makamında ağırlayan Başkan Çelik, yeni dönem için kendisine verilen emanete sahip çıkacağının altını çizerek, "Şehzadeler Belediyesinde beş yıllık sürede hayata geçirdiğimiz gönül belediyeciliğini yeni dönemde de sürdüreceğiz. Sayısız hizmet ve projeyi hayata geçirmenin gurur ve mutluluğu ile yeni dönemde de vatandaşlarımızı mutlu edecek hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Kenti güzelleştirecek her çalışmanın arkasında olacağız"

Başkan Çelik'in ziyaretçileri arasında AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da yer aldı. Özkan, Başkan Çelik'in ilk beş yıllık döneminde başarılı bir belediye başkanlığı yaptığını ve bunun meyvesini de seçimlerde aldığını ifade ederek, "Yeni dönemde hayata geçireceği yatırım, hizmet ve projede biz milletvekilleri de kendisine her türlü desteği daha önce verdiğimiz gibi vereceğiz. Şehzadeler halkını mutlu edecek, kenti güzelleştirecek her çalışmanın arkasında olacağız. Başkanımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA