Başkan Çelik Şehzadeler'in şampiyonlarını altınla ödüllendirdi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası milli takım seçmelerinde dereceye girerek, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları Cemile Aykoç ve Busenur Çitçi'yi misafir etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası milli takım seçmelerinde dereceye girerek, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları Cemile Aykoç ve Busenur Çitçi'yi misafir etti. Başkan Çelik, başarılı sporcuları altınla ödüllendirerek, katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.

Aydın'da yapılan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası milli takım seçmelerinde Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları Cemile Aykoç ve Busenur Çitçi dereceye girerek milli takıma seçildi. Cemile Aykoç, 67 kiloda Türkiye şampiyonu olarak bu yıl Tayland'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Busenur Çitçi de Türkiye 3'üncüsü olarak Muaythai Avrupa Kupası'nda Türkiye adına yarışacak. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün şampiyon sporcuları Aykoç ve Çitçi'yi belediyede misafir etti. Ziyarette Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Akif Özer, Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Gül ve kulüp antrenörü Ediz Barış da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Akif Özer, "Aydın'da yapılan ve bir çok ilden şartları tutan 591 sporcunun yarıştığı milli takım seçmelerinde Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezimizde eğitim gören Cemile Aykoç 67 kg gençlerde tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Altın madalyayı Şehzadelerimize ve Manisa'mıza kazandıran sporcumuz bu yılsonu Tayland'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olarak derece yapan sporcumuz Busenur Çitçi de bu yıl içerisinde yapılacak Muaythai Avrupa Kupasında ülkemiz adına yarışacak. İstedi ki bizden hiçbir desteğini esirgemeyen Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'i ziyaret edelim ve şampiyon sporcularımızı takdim edelim. Bizleri kabul ettiği için Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başarılı sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını dileyen Başkan Çelik ise şunları söyledi: "Sporcularımız için emek harcayan hocalarımıza, kulüp başkan ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki sıfırdan alıp yetiştirdiğimiz sporcu kardeşlerimiz, çok daha büyük başarılara imza atacak, ülkemizi temsil edeceklerdir. Dünyanın muhtelif bölgelerinde İstiklal Marşımızı okutarak, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceklerdir. Biz de belediye olarak, spor kulübümüz olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Çocuklarımızın böyle başarılar elde etmesi de bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor."

Şampiyon sporcular ile bir süre sohbet eden Başkan Çelik, başarılarından dolayı 2 sporcuyu da altınla ödüllendirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı