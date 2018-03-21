Başkan Çelik Projeleri İnceledi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapım çalışmaları devam eden projelerde incelemelerde bulundu. Adil Aygül Parkı, Gençlik Parkı ve Şehzadeler Parkında incelemelerde bulunan Başkan Çelik, çalışmaların son durumu hakkında teknik personelden bilgi aldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik yapım çalışmaları devam eden Adil Aygül Parkı, Gençlik Parkı ve Şehzadeler Park'ta yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Teknik personelden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Çelik'e, parkta bulunan vatandaşlar incelemeler esnasında yoğun ilgi göstererek teşekkür etti. Yapım çalışmaları devam 3 projenin de bu yaz aylarında Manisa halkının hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Çelik, " Şehzadeler Belediyesi olarak şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda yapılan çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Adil Aygül Parkımızdaki yenileme çalışmalarımız bitti. İnşallah çok az bir çevre düzenlemesi işi kaldı onu da en kısa sürede tamamlayarak önümüzdeki günlerde halkımızın hizmetine sunacağız. Bunun yanı sıra Manisa'nın en eski parklarında olan Gençlik Parkımızda da bir yenileme çalışması başlatmıştık. Eski parkı tamamen yıkarak yeni yeni ve güzel bir proje yaptık. Gençlik parkımızda da çalışmalar büyük oranda tamamlanmış durumda. Şuan kafeterya çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede oradaki çalışmalarda tamamlanacak ve önümüzdeki haftalarda yenilenmiş haliyle Gençlik Parkının da açılışının gerçekleştireceğiz" dedi.

"Şehzadeler Park Manisa'ya bir değer katacak"

Adil Aygül Parkı ve Gençlik Parkındaki incelemelerin ardından, yapım çalışmaları devam eden Şehzadeler Park projesinde de incelemelerde bulunan Başkan Çelik, Şehzadeler Park projesinin Manisa'ya artı bir değer katacağını ifade etti. Şehzadeler Park çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirten Başkan Çelik, "Yapım çalışmaları büyük bir hızla devam eden Şehzadeler Park projemizde alt yapı çalışmalarımız bitti. Ekolojik göletlimiz ve kafeteryamız tamamlandı ve Dioramik Mesir Müzesi çalışmamızda büyük bir hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra Şehzadeler Park projemizin içerisinde yer alacak olan Minia Şehzadeler, Masal Park replikları, Şehzadeler Figürlerinin yapım çalışmaları da büyük ölçüde tamamlanmış durumda. İnşallah Şehzadelerimize ve Manisamıza artı bir değer katacak olan Şehzadeler Park projemizi de en kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - MANİSA