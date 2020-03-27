Başkan Çelik pazar yerlerindeki yeni düzenlemeyi duyurdu Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile pazaryerleri için yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile pazaryerleri için yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelgelerine bir yenisini daha ekledi. Pazaryerlerine yeni düzenlemeler getiren bu genelge hakkında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Pazarcılar Odası ve ilgili belediye birimleri ile toplantı yaparak, alınacak önlemler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çelik, yapılan toplantı sonrasında alınan kararlar hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

Şehzadeler Belediyesi olarak korona virüs salgınıyla ilgili mücadeleyi belediye ekipleri ve belediye paydaşları ile birlikte aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çelik, "Vatandaşlarımızın bu virüsten en az etkilenebilmesi için büyük bir çaba ve gayret sarf ediyoruz. Adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız. Hem rutin belediyecilik hizmetlerimizi veriyor hem dezenfekte çalışmaları ve bilgilendirme çalışmaları yapıyor hem de gelen genelgelere ilçemizdeki esnaflarımız, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların uymasıyla ilgili gerekli tedbir ve düzenlemeleri hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz." dedi. İçişleri Bakanlığı'nın virüsle mücadele kapsamında yeni bir genelgesinin yayınlandığını kaydeden Başkan Çelik "İçişleri Bakanlığımız pazaryerlerindeki yoğunluğun azaltılması için yeni bir genelge yayınladı. Bu konuyla ilgili değerli oda başkanımız ve ilgili birim görevlisi arkadaşlarımızla toplantı yaptık" diye konuştu.

Yarın Alaybey Mahallesinde kurulacak pazaryerinden başlamak üzere pazaryerleri için yeni bir düzenleme yapılacağını açıklayan Başkan Çelik, "Sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin karşılandığı pazaryerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Yine Bakanlığın talimatları doğrultusunda her bir tezgah arasında 3'er metre boşluk bırakılarak tezgahlar açılacaktır" diye konuştu.

Tezgahlar arasındaki 3'er metre mesafenin isteyen esnafın mevcut açtığı tezgahları küçülterek ya da isteyen esnafın açılmayacak olan tuhafiye bölümlerine doğru tezgahlarını kaydırma yaparak sağlanacağını belirten Başkan Çelik, "Pazar alışverişleri en geç akşam saat 19.00'da sona erecektir. Temel gıda maddesi dışında satış yapan esnaflarımız pazaryerine gelerek tezgah açma girişiminde bulunmasınlar. Derdimiz yoğunluğu azaltarak, hijyen tedbirlerini artırarak, sosyal mesafeyi koruyarak, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını hesaplı ve kaliteli olarak pazaryerlerinden teminini sağlamaktır. Pazarcı esnaflarımız da hijyen kurallarına dikkat ediyor. Sebze ve meyvelerin elle seçilerek alımı daha önce yasaklanmıştı. Pazar esnafı arkadaşlarımız azami hijyen kuralları doğrultusunda sebze ve meyveleri vatandaşlarımızın poşetlerine dolduracaktır. Diğer gıda maddelerinin de zaten açık olarak satışı yasaklanmıştı ve yaptığımız denetimlerde esnaflarımızın buna riayet ettikleri tespit edilmişti" diye konuştu.

Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Başkan Çelik, açıklamasını şöyle tamamladı: "Bu zorlu sürecin üstesinden el birliği ile gelecek bunu başaracağız. Esnafımız üzerine düşeni yapacak, fedakarlıksa fedakarlık. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Vatandaş olarak çok duyarlı olacağız. Kurallara riayet edeceğiz. İnşallah alacağımız tedbirlerle bu virüsten, bu beladan hep birlikte en kısa sürede kurtulacağımıza inanıyorum. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Hayat eve sığar. Şehzadeler evde kal diyoruz." - MANİSA

Kaynak: İHA