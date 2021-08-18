Başkan Çelik ormanların fedakar kahramanlarını ağırladı
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Başkan Çelik ormanların fedakar kahramanlarını ağırladı

Başkan Çelik ormanların fedakar kahramanlarını ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde ülkenin güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarında görev alarak, cansiparane yangınları söndürmek için çalışan Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve ekibini ağırladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde ülkenin güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarında görev alarak, cansiparane yangınları söndürmek için çalışan Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve ekibini ağırladı. Başkan Çelik, özverili çalışmaları nedeniyle Özdemir ve ekibine teşekkür etti.

Türkiye'nin güney kesimlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan orman yangınlarında görev alan Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve ekibi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çelik, "Orman kahramanları bizleri ziyarete geldiler, son derece mutlu oldum. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin Akdeniz bölgesinde meydana gelen orman yangınlarında büyük kahramanlık destanları yazıldı. Hep gönlümüz, yüreklerimiz onlarla çarptı. Dualarımız onlarla birlikteydi. Kurumsal olarak biz de elimizdeki personel ve araçlardan bölgeye takviye göndermiştik. Orman işletme personeli hayatlarını riske atarak, yeter ki bir ağaç daha yanmasın, ülkemizin geleceği kararmasın diye cansiperane mücadele gösterdiler. Manisa Orman İşletme Müdürümüz ve teşkilatı nezdinde tüm orman çalışanlarına, söndürme faaliyetlerine katılan tüm personellere şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir de Şehzadeler Belediyesinin yangınlar sırasında verdiği araç ve personel desteğinin çok yardımcı olduğunu ifade ederek, Başkan Çelik'e teşekkür etti. Özdemir, "Arkadaşlarımızın hepsi yangınlarda görev aldı ve özveriyle çalıştı. Biz çalışmalarımız esnasında sizin araçlarınızdan son derece yararlandık ve bu desteğiniz bölge müdürlüğümüz tarafından da son derece memnuniyetle karşılandı. Teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Başkan Çelik ormanların fedakar kahramanlarını ağırladı
Başkan Çelik ormanların fedakar kahramanlarını ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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