Başkan Çelik, Muhtarlarla Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Büyükşehir Muhtarlarla Buluşuyor" programı kapsamında merkez ilçelerdeki muhtarlarla buluştu.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve davetliler katıldı.



Başkan Çelik, burada yaptığı konuşmada, muhtarların demokrasinin temel taşları ve belediyelerin sinir uçları olduğunu belirtti.



Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Çelik, şunları kaydetti:



"2015-2017 arasında 5 bin 700 noktada hizmet yaptık. Bu sürede 656 kilometre sıcak asfalt, bin 310 kilometre sathi kaplama yaptık. 2 milyon 650 bin metrekare kilitli parkeyi ilçelerimize ulaştırarak çamurdan kurtardık. 42 spor sahası yaptık. 259 tarım ekipmanı dağıttık. 344 çocuk oyun parkı, 275 bin metrekare yeşil alan yaptık. 12 adet kadın ve gençlik merkezini hizmete açtık. 2 bin nüfuslu ilçelerde dahi yüzme havuzu başta pek çok etkinlik alanını barındıran sosyal yaşam merkezleri var. Pınarbaşı ve İncesu'da yer sorunu nedeniyle daha sonra başladığımız kadın ve gençlik merkezleri devam ediyor. İnşallah baharla birlikte açarız. Merkezdekiler ile 17 sosyal yaşam merkezi oluyor. Şehir merkezinde 4 köprülü kavşağı geçen sene bitirmiştik. Şimdi 6 tane devam eden köprülü kavşak çalışması var. Üç tane köprülü kavşağa da baharla birlikte başlayacağız."