Başkan Çelik Kosova heyetini ağırladı
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Başkan Çelik Kosova heyetini ağırladı

Başkan Çelik Kosova heyetini ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kosova Belediye Başkanı Sokol Haliti ve beraberindeki meclis üyelerini ağırladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kosova Belediye Başkanı Sokol Haliti ve beraberindeki meclis üyelerini ağırladı. Başkan Çelik, "Kosova bizim gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası. İnanıyorum ki hem milletimiz hem belediyelerimiz arasındaki ilişkilerimiz gün geçtikçe daha da artacaktır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Kosova Belediye Başkanı Sokol Haliti ve beraberindeki meclis üyeleri Şehzadeler Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile bir araya geldi.

Başkan Haliti iki ülke arasındaki ikili ilişkileri artırmak adına çeşitli ziyaretler yapmak için geldikleri Manisa'da Başkan Çelik'i de ziyaret etmek istediklerini ifade ederek kendilerini ağırladığı Başkan Çelik'e teşekkür etti.

"Kosova gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çelik ise şöyle konuştu: "Kosova bizim gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası. Daha önce bir vesileyle ziyaret etmiştik. Oradaki kardeşlerimizin milletimize olan sevgisini görmüştük. Kosova'nın bizde apayrı bir yeri var. Buradan Kosovalı kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. İnanıyorum ki ilişkilerimiz her geçen gün daha da artacak. Zaten tarih boyunca silinmeyen, gönüllerimizde bir kale gibi duran sevgimiz, kardeşliğimiz var." - MANİSA

Başkan Çelik Kosova heyetini ağırladı
Başkan Çelik Kosova heyetini ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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