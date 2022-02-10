Başkan Çelik evliliklerinde 50. yılını dolduran çiftleri ziyaret etti

MANİSA - Şehzadeler Belediyesi gönüllere dokunmayı amaçlayan projelerine "Birlikte Yaşadık, Birlikte Yaşlandık" adıyla bir yenisini daha ekledi. Proje kapsamında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik eşi Tülin Çelik ile birlikte Şehzadeler'de yaşayıp evliliklerinde 50. yıllarını dolduran çiftleri evlerinde ziyaret ederek, onların hayır dualarını aldı. Başkan Çelik üç çifti evinde ziyaret ederken, proje kapsamında ilçedeki 120 çiftin daha ziyaret edileceği belirtildi.

Sayısız sosyal ve kültürel projeyi hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, yeni bir projeyi daha başlattı. "Birlikte Yaşadık, Birlikte Yaşlandık" adı verilen proje kapsamında ilçede yaşayan ve evliliklerinde 50. yıllarını dolduran çiftler ziyaret edilerek, gönüllere dokunulması hedefleniyor. Proje kapsamında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, eşi Tülin Çelik ile birlikte ilk ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlk ziyaret Süleyman- Emine Görgülü çiftine

Başkan Çelik, eşi Tülin Çelik ve Mahalle Muhtarı İhsan Uyar ile birlikte ilk olarak Dilşikar Mahallesi'nde yaşayan Süleyman- Emine Görgülü çiftini evlerinde ziyaret etti. Görgülü çiftinin sıcak karşılaması ile koyu bir sohbetin eşlik ettiği ziyarette, Başkan Çelik proje hakkında bilgi verdi ve ilçedeki büyükleri ziyaret ederek, gönüllerine dokunmayı, yeni nesile örnek olmasını arzuladıklarını belirtti. Emine Görgülü'nün uzun evliliklerinin sırrı olarak sabrı gösterdiği ziyarette, Başkan Çelik Görgülü çiftine belediyenin hediyelerini takdim ederek, çifte uzun ve sağlıklı ömür diledi.

İkinci ziyaret Mustafa-Semra Gezgin çiftine

Başkan Çelik daha sonra Tunca Mahallesi'nde yaşayan Mustafa-Semra Gezgin çifti ile bir araya geldi. Gezgin çifti ile bir süre sohbet eden Başkan Çelik'e mahalle muhtarı Suna Marangoz da eşlik etti. Gezgin çiftinin sağlık durumları ile yakından ilgilenen ve belediyeden bir taleplerinin olup olmadığını soran Başkan Çelik onlara da belediyenin mütevazi hediyelerini takdim ederek iyi dileklerini iletti.

Son olarak Mehmet- Saadet Çiftçi'nin misafiri oldu

Başkan Çelik son olarak Göktaşlı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet- Saadet Çiftçi çiftinin misafiri oldu. Ziyarette mahalle muhtarı Mehmet Mıhçıoğlu da hazır bulundu. Mehmet Çiftçi ile bir süre sohbet eden Başkan Çelik, hayata geçirdikleri proje hakkında şu bilgileri verdi: "Şehzadeler Belediyesi olarak bugüne kadar sayısız projeyi hayata geçirdik. Sosyal, kültürel projelerimizden birisi de 'Birlikte Yaşadık, Birlikte Yaşlandık' projesi. Kapsamı şu; ilçemiz sınırlarında yaşayıp da 50 yılı aşkın süredir evli olan değerli büyüklerimizi ziyaret ediyor, mütevazi hediyelerimizi veriyor, onların gönüllerini alıyoruz. Bizlerden belediyemizden bir talepleri, arzuları var mı onları soruyoruz. Onların güzel tecrübelerinden istifade etmiş oluyoruz. Bugün de bu bağlamda üç değerli büyüğümüzün ziyaretini eşim ile birlikte gerçekleştirdik. Onların hayır dualarını aldık. Gönüllerini almaya çalıştık. Ben bu vesileyle tüm büyüklerimin ellerinden hürmetle öpüyorum. Onlar bizim değerlerimiz, büyüklerimiz. Onların tecrübesi bizim enerjimize ışık tutuyor. Bu bağlamda da onların hayır dualarına talip olduğumuzu, bir arzuları olduğunda her zaman emirlerinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Değerli muhtarlarımız da ziyaretlerimiz de eşlik ettiler onlara da teşekkür ediyorum."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Mehmet Çiftçi, "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizden de hükümetimizden de her zaman memnununuz. Allah başımızdan eksik etmesin." şeklinde konuşurken, proje kapsamında ilçedeki 120 çiftin daha ziyaret edileceği belirtildi.