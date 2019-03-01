Başkan Çelik'e Kayfor Teşekkürü

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Prof. Dr. Kaya, üniversitelerinde düzenlenen Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu'na (KAYFOR) verdiği destek nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür etti.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaretinde üniversitelerinde düzenlenen Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 16) hakkında bilgi verdi. Etkinliğin çok başarılı geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Bu vesileyle hem şehrimizi hem de üniversitemizi tanıttık. Yeşilhisar'dan bez bebek, Yahyalı'dan kilim, KAYMEK'in hat sanatı eserlerini tanıtımlarımızda kullanarak el sanatlarımızı sergiledik. Erciyes'in tanıtımını yaptık. Üç gün süren programlarımızı 43 ülkeden binlerce kişi izledi. Bize verdiğiniz destekler nedeniyle çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri'nin tanıtımına katkı veren ve şehre fayda sağlayan organizasyonlar içinde belediye olarak hep bulunduklarını söyledi. Başkan Çelik, KAYFOR 16'nın da hem akademik çevrenin gelişmesi hem de şehrimizin tanıtımına katkı sağladığını kaydetti.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, ziyarette Başkan Mustafa Çelik'e verdiği katkılar nedeniyle plaket takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA