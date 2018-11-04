Başkan Çelik, Derevenk Viyadüğü'nde İncelemede Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Derevenk Viyadüğü'nü inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çelik, Talas'ı Malatya yoluna bağlayacak olan Derevenk Viyadüğü'nü inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Şantiyede çalışan işçilerle sohbet eden Çelik, incelemenin ardından yaptığı değerlendirmede, çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.

Çelik, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nden viyadüğe kadar olan yaklaşık 3,5 kilometre yol ve Derevenk Viyadüğü'nün yapım işinin Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğunu, viyadüğün girişinden Talas'a ve eski adıyla Tavlusun Caddesi'nden Melikgazi'ye uzanan bağlantı yolunu da Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendiklerini kaydetti.