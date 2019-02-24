Başkan Çelik: "31 Mart'ta Zafer Cumhur İttifakının Olacak"

31 Mart yerel seçimleri ziyaretlerini sürdüren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ziyaretler kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiği Halıtlı Mahallesinde, "31 Mart'ta zafer Cumhur İttifakının olacak." dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik, Halıtlı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, Cumhur İttifakı için destek istedi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, Halıtlı ziyareti esnasında Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve partililer eşlik etti.

Cumhur İttifakı ile birlikte, tüm mahallelerin seçimden hemen sonra büyük hizmetler alacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Cumhur İttifakı MHP Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi adayı Mehmet Güzgülü, "Allah nasip ederse bu dönem Şehzadeler ilçemizde halkımıza hizmet edeceğiz. Rabbim utandırmasın. Rabbim kalan ömrümüzde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmemizi nasip etsin inşallah. 31 Mart seçimlerinde siz değerli hemşehrilerimizin Cumhur ittifakına güçlü bir şekilde destek vermenizi istiyoruz. Ülkemizin yarınları için kurulmuş olan bu Cumhur ittifakı bizim açımızdan çok önemlidir. Bu birliktelik inşallah 1 Nisan tarihinden sonra da tüm mahallelerimizde büyük hizmetler olarak yansıyacaktır" dedi.

Cumhur İttifakının koltuk kaygısı ile kurulan bir ittifak olmadığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Yüzümüzü kızartacak bir yanlışlığın içerisine girmeden karşınıza gelmemize vesile olan Rabbimize hamd ediyoruz. Görev yaptığımız süre içerisinde bize oy veren, vermeyen ayrımı yapmadan hizmet ettik. Biz Şehzadeler'de yaşayan 171 bin kişiyi hizmetin en güzeline layık olarak ve birinci sınıf vatandaş kabul ederek, hepsinin hizmetinde olduk. Biz sadece AK Parti'lilere ve Milliyetçi Hareket Partililere değil, hangi partili olursa olsun herkese kapımızı da hizmetlerimizi de yüreğimizi de gönlümüzü de sevgimizi de sonuna kadar açtık. Cumhur İttifakı Bilge Lider Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel emperyalist güçlerin Türkiye üzerinde oyunlarını artırdıkları daha yoğun saldırdıkları bir dönemde bir araya geldi. Oy kaygısıyla sandalye hesabıyla makam beklentisiyle değil, ülkenin bekası, milli birlik ve bütünlüğün, birliği kardeşliğin muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarabilmek için, daha da zenginleştirebilmek adına bu ittifakı kurdular. Manisa'da Cumhur İttifakının adayları olarak yarışa katılıyoruz. Sizlerden Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Cengiz Ergün'e ve şahsımıza destek istiyoruz. Biz Manisa'da İnşallah 31 Mart akşamında Büyükşehir Belediyesi'ni büyük bir zaferle kazanacağız ve yine sizlerin bu sevgisi ve desteği gösteriyor ki Şehzadeler'de de 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında zafer Cumhur ittifakının olacaktır." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA