Başkan Çelebi'den 10 Nisan Kutlaması

Türkiye sakatlar Konfederasyonu Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşun 173. Yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Türkiye sakatlar Konfederasyonu Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, mesajında milletin huzuru için gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı. Başkan Çelebi mesajında, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini, temel hak ve hürriyetlerini korumayı, devletimizin bütünlüğüne yönelen her türlü tehdit ve tehlikelere karşı hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda mücadele etmeyi kendisine görev edinen Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 173. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Görevini vatan ve millet sevdasıyla, her türlü zorluğa göğüs gererek, büyük bir sorumluluk içinde anayasa ve yasalara bağlılıkla yürüten polis teşkilatımız, gücünü yasalardan, güven ve desteğini halkımızdan almaktadır. Türk Polis Teşkilatımız; gelişen ve değişen teknolojiye ve çağın gereklerine her zaman uyum içinde kendini geliştirerek, bir yandan organize suçlar, bir yandan hukuk dışı örgütlenmeler ve bir yandan da ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz diken terör örgütleriyle hızlı, etkin ve başarılı bir şekilde mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Ülkemizdeki huzur ve güven ortamının oluşmasında büyük rol üstlenen ve sahip oldukları vatan sevgisiyle gece gündüz demeden çalışmalarını yürüten Türk Polis Teşkilatının, ortaya koyduğu hizmetler ve gösterdiği mücadele azmi milletimizin haklı gururu olmuştur. Türk Polis Teşkilatımızın fedakarca yürüttüğü faaliyetler her zaman takdir ve övgüyle izlenmektedir. Bu bağlamda polisimizin mesleğine duyduğu inanç ve saygı, devletimizin temel kurumlarıyla varlığını devam ettirmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması bakımından çok önemlidir. Bunun yanında suç ve suçlularla mücadelede vatandaşımızın polisin yanında olması, gerekli toplumsal desteği sağlaması büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 173. Kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutluyor, ülkemizin huzur ve güvenliği için üstün gayret sarf eden tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına gönülden teşekkür ediyor, canından aziz bildiği vatanı uğruna canlarını veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, görevleri başındaki emniyet mensuplarına sağlık ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP