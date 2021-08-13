Başkan Çebi ve yönetim, ağaçlı yoldan stada geldi
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Başkan Çebi ve yönetim, ağaçlı yoldan stada geldi

Başkan Çebi ve yönetim, ağaçlı yoldan stada geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, sezonun ilk karşılaşması için stadyuma taraftarlarla birlikte ağaçlı yoldan yürüyerek geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, sezonun ilk karşılaşması için stadyuma taraftarlarla birlikte ağaçlı yoldan yürüyerek geldi.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ligin açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u konuk ederken, siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı. Pandemi önlemleri doğrultusunda stadyumun yüzde 50 kapasitesi dolarken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetimi de maç öncesinde taraftarlarla bir araya geldi. Beşiktaş Çarşı'da taraftarlarla buluşan Başkan Çebi ve yöneticiler, ardından ağaçlı yoldan, siyah-beyazlılarla birlikte yürüyerek stadyuma geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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