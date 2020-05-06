Başkan Çebi vatandaşlardan gelen soruları cevapladı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi "Konuş Küçükçekmece" adlı uygulamayı başlatarak sosyal medya platformlarından gelen vatandaşların sorularını yanıtladı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi "Konuş Küçükçekmece" adlı uygulamayı başlatarak sosyal medya platformlarından gelen vatandaşların sorularını yanıtladı.

Yeni tip korona virüs salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi sosyal medya ve dijital platformlardan gelen soruları yanıtladı. 6 haftadır her Çarşamba günü yapılan canlı yayınlarla halktan gelen sorular cevaplanarak sorunlara çözüm aranıyor.

"Amacımız Küçükçekmece'deki tüm halkımızla buluşabilmek"

Program hakkında bilgi veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi: " Konuş Küçükçekmece programını aslında korona virüsle beraber başlattık. Buradaki amacımız şuydu; daha önce 2020 Mart ve Nisan aylarında bir kent kurultayı yapmayı planlıyorduk. Bundaki amacımız Küçükçekmece'deki tüm halkımızla buluşabilmek ve bir yıllık yapmış olduğumuz çalışmaları konuşabilmek, hesap verebilmek ne yaptığımızı anlatabilmek, onların bilgilerinden istifade etmek ve Küçükçekmece Belediyesi'ni halkına açabilmekti. Korona ile ilgili bu toplanma kısıtlaması getirilince istemesek de ertelemek zorunda kaldık. Konuş Küçükçekmece diye bir programa dönüştürdük bunu haftada bir yapıyoruz, bu 6'ncı oluyor yanılmıyorsam, Küçükçekmece Tv'den devam ediyoruz. İnsanlar soru soruyorlar, ihtiyaçlarını bildiriyorlar. Bizde onlara buradan canlı olarak cevap vermeye çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA