Başkan Çebi, takımla bir araya geldi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın antrenmanına gelerek oyuncularla buluştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın antrenmanına gelerek oyuncularla buluştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde; Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularımızla bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada siyah-beyazlılara, yeniden başlayacak lig öncesi bir konuşma yaptı ve başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA