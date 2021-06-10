Başkan Çay FETÖ'den aklandı
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Başkan Çay FETÖ'den aklandı

Başkan Çay FETÖ'den aklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da, FETÖ soruşturması nedeniyle 9 ay hapis yatan ve 22 ay sonra tekrar başkanlık görevine dönen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, meclis toplantısında, FETÖ davasından beraat ettiğini belirterek, "Benim üzerimden oyun oynamak isteyenler ve gelecek ile ilgili plan yapanların...

Adana'da, FETÖ soruşturması nedeniyle 9 ay hapis yatan ve 22 ay sonra tekrar başkanlık görevine dönen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, meclis toplantısında, FETÖ davasından beraat ettiğini belirterek, "Benim üzerimden oyun oynamak isteyenler ve gelecek ile ilgili plan yapanların bekleyişleri kursağında kaldı" dedi.

Pozantı Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısında bir aylık çalışmaları anlatan Belediye Başkanı Mustafa Çay, Haziran ayı sonuna Belemedik'teki Butik Otel ve Bungalov Evlerin hizmete girebileceğini belirtti.

Hakkındaki FETÖ davasından beraat etmesiyle ilgili kararı meclis üyeleri ile paylaşan Başkan Çay, "Bir sevincimi dile getirmek istiyorum . Dün akşam itibariyle Yargıtay benimle ilgili kararını verdi. Pozantı'da bana kumpas kurulduğunu Yargıtay ayrıntılarıyla ortaya koydu. Benim üzerimden oyun oynamak isteyenler ve gelecek ile ilgili plan yapanların bekleyişleri kursağında kaldı. Bunu ciddi söylüyorum. Çünkü bir oyun vardı ve bu oyun aramaların usulsüzlüğüne varana kadar elde edilen delillerin yetersizliğine varana kadar yazıyor. ve bu karar Pozantı'daki birçok davayı etkileyecek bir karar. Kararın alındığı tarihte 23.03 2021'dir. Bu kadar net. Allah'ın adaleti tecelli etti. FETÖ'cü olmadığıma dair Türkiye'de alınmış tek karar bu karar. Ben hem diyordum. Bana her şeyi diyebilirsiniz ama terörist diyemezsiniz demiştim" dedi.

Başkan Çay'ın bu açıklamalarından sonra tüm meclis üyeleri Başkan Mustafa Çay'ı alkışladı.

CHP'li meclis Üyesi Ahmet Sarıaslan ve MHP'li Zeki Bülbül ise "Biz zaten inanmamıştık, herkes kimin ne olduğunu biliyor" dedi.

MHP'li Durmuş Taşpınar ise Cumhur İttifakı grubu adına söz alarak, beraat kararından dolayı çok mutlu olduklarını ve her zaman yanında olduklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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