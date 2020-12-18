Başkan Çay'dan kayak merkezi çağrısı

Adana'nın Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçe sınırları içerisinde yer alan ve yaklaşık 175 bin metrekarelik bir alana sahip Elmalı Boğazı mevkisine kayak merkezi kurulması için yetkililere çağrıda bulundu.

Başkan Mustafa Çay, bölgenin tanıtımı için Adana'dan profesyonel tanıtım ekipleri ve belediye görevlileri ile birlikte bölgeye bir keşif gezisi düzenledi. Tanıtım ekibi, fotoğraf, video vb. materyaller için hem yerden hem de drone ile havadan görüntüler çekerek bölge hakkında Başkan Çay'dan gerekli bilgileri aldı. Başkan Çay, "Şuan bulunduğumuz yer Pozantı'nın Akçatekir Yaylasına 10 kilometre mesafe uzaklıkta bulunan, Gülek ile Akçatekir'in arasında kalan Elmalı Boğazı diye bilinen bölgedeyiz. Şuan Türkiye ciddi anlamda kuraklık yaşarken bir çok yerde henüz kar yağmamış durumda. Fakat bugün bulunduğumuz noktada muhteşem bir kar var.

Pozantı'nın hiç bir yerinde ve bölgesinde bu kadar geniş ova şeklinde tesis yapabilecek bir arazi bulabilmek mümkün değil. Lakin bizler bunu görmemişiz, görmek istememişiz. Geçmiş dönemlerde burada turizm yatırımı yapmak amacıyla muhtemelen devletten bir kredi alınarak bir takım yatırım parası alınmış, üç dört katlı atıl bir otel binası yarım bırakılıp kaçıp gitmişler. Artık bugün buradan Pozantı'nın belediye başkanı olarak haykırarak sesleniyorum. Sayın valimize, bölge milletvekillerimize, turizm bakanlığımıza ve hükümetimize sesleniyorum. Allah aşkına bu kadar güzel bir şekilde hazır olan, çok büyük hafriyat çalışmalarına gerek olmayan kayak pisti bile hazır. Özellikle de Nisan ayına kadar burada hiç durmayan sürekli yağış alan bir kar var burada" dedi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, bölgenin ana yola 10 kilometre mesafede olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çukurova'yı ayağa kaldırmak istiyorsak, turizme açmak istiyorsak, bölge insanına bu doğanın içerisinde huzur vermek istiyorsak lütfen sesimizi duyun. Biz artık bu bölgenin kayak merkezi yapılmasını istiyoruz. Hem bölgemizin turizm anlamında ekonomik değerini artırmak istiyoruz. Hareketlilik ve canlılık getirmek istiyoruz. Ayrıca ülkemizin görülmeyen bir değerini ortaya çıkartmak istiyoruz. Tek çabamız bu. Biz yapalım demiyoruz. Bizim paramız var demiyoruz. Buradan bir rant beklemiyoruz. Kim yaparsa yapsın. Devlet eliyle ister yap işlet devret, isterse devlet. Fakat burası lütfen turizme kazandırılsın. Bu feryadımızı duyun ve bu güzelliği görün." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı