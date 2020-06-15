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Başkan Çavuşoğlu'ndan hatıra bilet kampanyasına destek çağrısı

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kendi şehirlerinde yaşayan herkesi hatıra bileti kampanyasına destek olmaya davet etti.

Başkan Çavuşoğlu'ndan hatıra bilet kampanyasına destek çağrısı
15.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:28

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kendi şehirlerinde yaşayan herkesi hatıra bileti kampanyasına destek olmaya davet etti.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçı için taraftarların talebi ve yönetim kurulunun kararıyla hatıra bileti bastırdıklarını söyledi.

"Sizler adına buradayız"

Tanesi 30 TL'den satışa sunulan hatıra biletlere taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, "Alanya'da yaşayan herkesin hatıra biletlerden almasını öneriyoruz. Alanyasporumuz, Alanyamızın dünyaya açılan marka değerine ne kadar katkı sağladığını hepimiz biliyoruz. Alanyasporumuzu bugünlere hep birlikte getirdik. Bundan sonraki süreçte de Alanyasporumuzu sizlerle birlikte yöneteceğiz. Sizler adına buradayız. Yönetim kurulumuzun yaptığı çalışmalara destek vermenizi rica ediyoruz. Statlara taraftar alınmıyor ancak herkesin bu hatıra biletten alarak bir nebze de olsa kulübümüze destek olmasını istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Hatıra biletlerin satışına Alanyaspor Store'da devam ediliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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