Başkan Cavit Erdoğan: Kentsel Dönüşüm İçin İlk Adımı Attık

Kütahya'nın Pazarlar İlçesirde, kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi çalışmalarında ilk adım atıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yapım proje ihalesini yaptı.

Pazarlar'da Kentsel Dönüşüm zamanı olduğunu belirten Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapım proje ihalesini yaptı. Bu çerçevede 15 gün içerisinde ihalenin sonucunun açıklanmasını bekliyoruz. İhaleyi alan firma yer tesliminden sonra Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi kentsel dönüşümü için Mimari uygulama projeleri (tüm 60 metrekare ve 100 metrekare müstakil konut tipleri, 90 ve 120 metrekare apartman tipi konutlar, konut altı ticarethaneler, 1 adet cami), mühendislik hizmetleri projeleri (statik. Elektrik, Mekanik), çevre düzenleme (peyzaj) projesi, parsel bazında zemin, temel etüd raporlarını hazırlayacaktır. Bu ihale ile Kentsel Dönüşüm için ilk adım atıldı" dedi.

Bir iş için iyi niyetle, umutla ve gayretle üzerinde çalışılırsa ne kadar zaman alırsa alsa da mutlaka umudun olduğunu belirten Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Bizim Pazarlar için en büyük umudumuz Kentsel Dönüşümün yapılmasıdır. Bunun içinde parsel bazında yapım projelerinin çizilme süreci başlamıştır" diye konuştu.

MHP'nin yerel yönetimler için parolasının üretken belediyecilik olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "İlçemizin sorunlarını tek tek çözüme kavuşturuyoruz. İçme suyu projemizde sona yaklaşırken; küçük sanayi sitemizin temelini atarak kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunucağız. Kentsel dönüşüm için de ilk adım atıldı. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirdik. Yapıcı ve iyi niyetli eleştirileri daima dikkate alıyoruz. İstişarelerle doğruları yapmaya gayret ediyoruz. Sizler bizi, bizde işimizi takip ediyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA