Başkan Cavit Erdoğan, 5 Yılılık Görev Süresini Değerlendirdi

Pazarlar'ın MHP'li Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, basın mensupları ile bir araya gelerek, Pazarlar Belediyesi'nin 5 yıllık çalışmasını değerlendirdi.

Pazarlar Belediye Başkanlığını görevini yürüten ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerde yeniden Milliyetçi Hareket partisinden Belediye Başkan adayı olan Başkan Cavit Erdoğan, "5 yılda yaptığımız hizmetleri çok konuştuk. Artık yapacaklarımızı konuşmalıyız" dedi.

Başkan Cavit Erdoğan, yerel seçimler öncesinde "katılımcı, şeffaf, demokratik ve özgürlükçü bir yönetim anlayışını esas alacağız" dediklerini hatırlatarak, ekip çalışmasına önem verdiğini ve personelin özveriyle görevini yaptığını ifade eden Erdoğan,"İç Ege'nin meyve ambarı konumunda olan İlçemiz 5 yılda yeni yatırımlarla tanışırken, devam eden yatırımlar da tamamlanacaktır. İlçemiz için olmazsa olmazlarından olan İçme suyu ve isale hattı çalışmalarında sona gelindi. İlçemizin yıllardır kanayan yarası ve yapılması yılan hikayesine dönen Küçük Sanayi sitesinin yapım çalışması da devam ediyor. Bunların yanı sıra Kentsel Dönüşüm çalışmalarımız da son hızla devam ediyor" diye konuştu.

Başkan Cavit Erdoğan, "Yatırımcıya destek projemiz çerçevesinde İlçemize kazandırdığımız Repa tekstilde 100 insanımız çalışmaktadır. 2 bin 500 metre kare alan içerisinde tekstil atölyemiz hizmet vermeye devam etmektedir. Biz insanların mutluluğunu ve huzurunu önemsiyoruz. İnsanlarda bunun karşılığını emek vererek almaktalar" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "İlçemiz içerisindeki alt yapı çalışmalarında halkımızın sabırlarından dolayı teşekkür ederim. Alt yapı çalışmalarından dolayı ilçemiz içerisindeki kazılan çukurlar önümüzdeki günlerde kilitli parke döşemesi yapılacaktır. Hava şartları izin verdiği müddetçe çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Başkan Erdoğan, "Siyaset hizmet üretme aracıdır.Siyaset kısmını bu güne kadar yamadık. Bundan sonrada yapabileceğimizi zannetmiyorum. Ama hizmet üretme adına herhalde üzerimize düşeni en iyi şekilde yaptığımıza inanıyor, bu konuda iddialı olduğumuzu, üretken belediyecilik sloganıyla hizmet veren MHP'li bir belediye olarak bunu söylemekten gurur duyuyorum. Bunu da herkese üretken belediyeciliğin nasıl yapıldığını örnek olarak gösterildiğini kabul ediyorum. İşimiz imkanlar dahilinde İlçemizin sıkıntılarına çözüm üretmek. Hayatı kolaylaştıran adımlar atmak. Yapıcı ve iyi niyetli eleştirileri daima dikkate alıyoruz. İstişarelerle doğruları yapmaya gayret ediyoruz. Seçim öncesi vermiş olduğumuz tüm seçim vaatlerimizi hayata geçirmenin huzuru ve gururu içerisindeyiz. Üretken Belediyeciliğin en güzel örneği Pazarlar'dır. Sizler bizi, bizde işimizi takip ediyoruz"ifadelerini kullandı.(MB-EFE) - KÜTAHYA