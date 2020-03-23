Başkan Çavdar'dan Şubat ayı beyannamelerinin ertelenmesi talebi Antalya SMMO Başkanı Tayfun Çavdar, Şubat ayı beyannamelerinin de ertelenmesini beklediklerini belirterek "Alınan tedbirleri destekliyoruz ancak nerede nasıl düzenlendiği belli olmayan belgelerle ofisteki tüm çalışanlar yakın temas halinde.

Antalya SMMO Başkanı Tayfun Çavdar, Şubat ayı beyannamelerinin de ertelenmesini beklediklerini belirterek "Alınan tedbirleri destekliyoruz ancak nerede nasıl düzenlendiği belli olmayan belgelerle ofisteki tüm çalışanlar yakın temas halinde. Bu belgelerdeki virüsü evlerimize taşıyabiliriz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken gelir vergisi, stopaj ve KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik gerekli çalışmaların yapıldığını açıklamıştı.

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO) Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Şubat ayı beyannamelerinin de ertelenmesini istediklerini bildirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Çavdar, devletin aldığı tedbirleri desteklediklerini belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığının bu süreçte aldığı ekonomik tedbirleri destekliyoruz. Bilindiği üzere beyan süreleri uzatıldı. Bizim Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından ricamız Şubat 2020 beyannamelerinin ve Mart, Nisan, Mayıs ayına ait beyannamelerin ertelenmesi" çağrısında bulundu.

"Virüsü ofisten eve taşıyoruz"

Nerede nasıl düzenlendiği belli olmayan fatura ve belgelerin ofise geldiğini ifade eden Çavdar, "Bu fatura ve belgelerin üzerindeki virüs bizler için tehdit. Ofisimizdeki çalışanlar ve stajyerlerimiz için bu belgelerin üzerindeki virüsün bulaşması risk taşıyor. Bir belgeyle birden fazla kişi ilgilenebiliyor, tek tek muhasebe kaydı yapıyoruz dolayısıyla hem kendi aramızda hemde belgelerle yakın temas halindeyiz. Sadece bir kişi değil herkesin elinden geçiyor belgeler" şeklinde konuştu.

Ofiste bulaşabilecek bir virüsü evlerine taşıyarak ailelerine de bulaştırma riskleri olduğunu aktaran Çavdar bu konuda endişeli olduklarını dile getirdi.

Çavdar, "Sürecin zorluğunun farkındayız. Meslek camiası olarak devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA