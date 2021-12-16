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Başkan Çatal, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Başkan Çatal, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çatal, ilçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sık sık mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

Bu kapsamda muhtarlarla bir araya gelerek 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını anlatan Çatal, "İlçemizin daha güzel, yaşanılabilir bir ilçe olması için var gücümüzle çalışarak, her noktamızı güzelleştiriyoruz." dedi.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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