Başkan Çatal, "Halk Günü Buluşmaları"na devam ediyor

03.10.2019 17:26

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Halk Günü" buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.



Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, vatandaşları makamında ağırlayarak ilçedeki sorunları dinliyor.



15 günden bir İstek ve taleplerini belirtmek isteyen vatandaşlar için belediye binasında düzenlenen "Halk günü" toplantısında vatandaşlar, bizzat Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile konuları paylaştılar. Belediye Başkanı Çatal'da, makamında ağırladığı vatandaşlarla yakından ilgilenerek, ilçedeki eksiklik ve halkın istekleri doğrultusunda yapılacak olan projeleri de paylaştı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA