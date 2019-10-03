Başkan Çatal'dan Sarımsak mesaisi

03.10.2019 16:41

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü ve Merkez Birliği Müdürlüğü Tedarik Daire Başkanı'nı ziyaret etti.



Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Ankara'da gerçekleştirdiği ziyarette Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü Vejdi Yiğit'i ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Müdürlüğü Tedarik Daire Başkanı Veli Altunkaş'ı ziyaret etti.



Ziyarette Taşköprü Sarımsağı konusunda istişarelerde bulunuldu. Ziyaretlerde Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mesut Şallı, Taşköprü Tarım Kredi Kooperatif Müdür Vekili Semiha Alev Taşkın ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu'da eşlik etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA