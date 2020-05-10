Başkan Canpolat'tan Anneler Günü mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Canpolat'tan Anneler Günü mesajı

Başkan Canpolat'tan Anneler Günü mesajı
10.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:16

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anneler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anneler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anneler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Başkan Canpolat mesajında, "Dünyanın en kıymetli varlıkları, sevgi ve merhametin sembolü annelerimizin günlerini en içten duygularımla kutluyorum. Covıd-19 salgının nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde birçoğumuzun annelerimizden ayrı olduğunu da biliyoruz. Belki bugünlerde annelerimizin ellerini öpemesek dahi onlar bizim hayatımızın her karesi, yaşamımızın her noktası ve her zerresinde var olmaya devam edecekler. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tekrardan en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum Haber
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti Haber
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin...
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler...
Babaannesini ve dedesini darp eden genç, para ve telefonu zorla alıp kaçtı
Babaannesini ve dedesini darp eden genç, para ve telefonu zorla alıp kaçtı
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Bakan Koca'dan bugün 4 saat sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı: Maske takmayı unutmayın
Bakan Koca'dan bugün 4 saat sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı: Maske takmayı unutmayın
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
TFF Sağlık Kurulu, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı
TFF Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün tamamını açıkladı
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler
Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler
Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi
Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
'Bana ceza işlemez ama yine de yazın' diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Bilim Kurulu Üyesi Tezer rehavete kapılan vatandaşları uyardı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur
Bilim Kurulu Üyesi Tezer rehavete kapılan vatandaşları uyardı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz...
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Hande Erçel Acun Ilıcalı Özer Kızıltan
Spor Can Bartu Loris Karius Ahmet Ağaoğlu Nenad Bjelica Emre Belözoğlu
Daha Fazla Anne Aydın Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Başkan Canpolat'tan Anneler Günü mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 16:23:25. #1.15#
title