Başkan Canpolat İsrail zulmünü kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Canpolat İsrail zulmünü kınadı

Başkan Canpolat İsrail zulmünü kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, belediye meclisinin Mayıs ayı oturumunun birinci birleşiminde İsrail tarafından Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, belediye meclisinin Mayıs ayı oturumunun birinci birleşiminde İsrail tarafından Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Haliliye Belediye Meclisi 2021 Mayıs Ayı birinci birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın başkanlığında toplandı. Açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından başlayan meclis toplantıda Başkan Canpolat, Filistinli Müslümanlara yönelik İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıları kınayarak konuşmasına başladı. Buruk bir bayram geçirildiğinin altını çizen Başkan Canpolat, İsrail'i kınadığı konuşmasında, "Buruk bir bayrama girdik. Maalesef ki siyonist İsrail, Filistinli kardeşlerimize, bizim için de ilk kıblemiz olan Mescidi Aksa civarındaki ve Gazze'deki kardeşlerimize zulümlerini kınıyoruz, asla kabul edilemez ve kabul etmeyeceğimiz bir durum olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu hususta tüm dünyada Müslümanların uyanışına, İslam ülkelerinin harekete geçmesine vesile olan bununla ilgili çaba sarf eden ve sonuca doğru hızla ilerlediğimiz ve başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ekip arkadaşlarına ve Şanlıurfa'daki siz meclis arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Filistin ile ilgili duyarlı olan kardeşlerimize, halkımıza, vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bizler de gerek billboardlarda başlatmış olduğumuz 'Haliliyeden Kudüs'e Selam Olsun' mesajlarıyla, dualarımızla, fiiliyatımızla, imkanlarımız ve yetkilerimizle her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ederekten tekraren İsrail'i kınayıp sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Canpolat'ın konuşmalarının ardından mecliste, önergeler ve gündem maddeleri görüşüldü. - ŞANLIURFA

Başkan Canpolat İsrail zulmünü kınadı
Başkan Canpolat İsrail zulmünü kınadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Deniz Demir Lale Karabıyık Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Burak Sergen Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Gökhan Töre Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Canpolat İsrail zulmünü kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 11:13:31. #1.16#

title