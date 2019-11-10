Başkan Canpolat her an halkla iç içe

10.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:22

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Kamberiye ve Sancaktar mahallelerinde incelemelerde bulundu.



Başkan Mehmet Canpolat, vatandaşların öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle gezilerine, Kamberiye ve Sancaktar mahalleleri ile devam etti. Her fırsatta sahada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Canpolat, Kamberiye Mahallesi Malik Cabbar Caddesinde vatandaşların talebi üzerine yürütülen çalışmaların ardından buradaki esnafı ziyaret etti.



Temaslarının ardından Malik Cabbar Caddesindeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Canpolat, "Buradaki parke altı gelen pis kokulardan, parkelerin çökmesinde dolayı vatandaşlar çok şikayetçilerdi. Bunun üzerine Fen İşleri ile yaptığımız çalışmalar çerçevesinde deforme olmuş mevcut parkeleri kaldırdık. Alt yapımı iş ve işlemlerini tamamladık. Akabinde asfaltımızı serip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Esnaf vatandaşlarımızla görüştüm. Oldukça memnunlar. Haliliye Belediyemiz de teşekkürlerini sundular. Bizler vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Haliliye Belediyesinin yürüttüğü çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA