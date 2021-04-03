Başkan Canpolat, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi
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Başkan Canpolat, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Canpolat, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini yerinde dinliyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini yerinde dinliyor.

Canpolat, ihtiyaçları yerinde tespit etmek, talepleri de birinci ağızdan dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezilerini Yunus Emre Caddesi ile Cumhuriyet Caddesinde devam ettirdi. Esnaf ve vatandaşlarla görüşerek, Haliliye Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili sohbet eden Canpolat, talepleri de not alarak, çözümü için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Belediyenin yürüttüğü projelerle ilgili de istişarede bulunup, önerileri kaydeden Canpolat, Haliliye için canı gönülden hizmet ettiklerini söyledi.

Esnaf ve vatandaşlar, ziyaretlerinden dolayı Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür ederken, yürütülen çalışmalardan da memnun olduklarını ifade ettiler. - ŞANLIURFA

Başkan Canpolat, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi
Başkan Canpolat, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi
Başkan Canpolat, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi
Başkan Canpolat, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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