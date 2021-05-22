Başkan Canpolat Devteşti sakinleriyle buluştu
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Başkan Canpolat Devteşti sakinleriyle buluştu

Başkan Canpolat Devteşti sakinleriyle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, düzenlenen programda Devteyşti Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, düzenlenen programda Devteyşti Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Canpolat, beraberinde eşi Fethiye Canpolat ile birlikte AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanlığının "çay simit bizden sohbet sizden" programı kapsamında Devteyşti Mahallesindeki Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkında, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde vatandaşlarla buluştu. AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ve Haliliye İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülistan Satış'ın da yer aldığı buluşmada Canpolat, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Bölgede yapılan projelerle ilgili de mahalle sakinlerine bilgi veren Canpolat, gelen talepleri de alarak, ilgili müdürlüklere talimatlar verdi.

Parkta bulunan vatandaşlara yönelik bir konuşma gerçekleştiren Canpolat, "Devteyşti mahallemizin sakinleri herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada hanımlarla buluşma toplantımızı icra ediyoruz. Tabi pandemi kuralları gereği açık alanda sosyal mesafeyi koruyarak, il kadın kollarımız, ilçe kadın kollarımız burada bir mahalle buluşması gerçekleştirdi. Biz sizlerin içerisinden çıktık, sizlerin aranızdan ayrıldık ve şuanda sizlerin hizmetkarı olarak görev yapıyoruz. Haliyle de sizlerle birlikte olmaktan, hemhal olmaktan şeref duyduğumu, mutlu olduğumu da söylemek istiyorum. Tabi pandemi kuralları çerçevesinde Haliliye Belediyesi olarak gerek icra makamlarındaki fen işleri, temizlik, park bahçe hiç durmadı gece gündüz çalıştı ve kapanmaları fırsata dönüştürdü. Ayrıca Ramazan dolayısıyla 7 gün 24 saat Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz sizlerin gıdasıyla, giyimiyle, aşeviyle dahil olmak üzere her türlü ihtiyacını gördü ve görmeye devam ediyor. Bugün buradayız sizlerle özel sohbet edelim dedik, sizleri teke tek dinleyelim dedik, bu güzel parkımızda hep beraber olalım dedik. Şuanda da Ahmet Yesevi Mahallemizde de 40 dönümlük parkımızın açılışını yapmak üzereyiz. Haliliye'mizi daha da güzelleştirmeye, daha modern bir hale getirmeye gayret içerisinde olduğumuzu ifade eder, ben tekraren bu toplantıyı düzenleyen kadın kolları başkanımıza teşkilatımıza, katılım sağlayan ilçe başkanımıza ve muhtarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Canpolat, İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ile birlikte daha sonra Devteyşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına'yı ziyaret etti. - ŞANLIURFA

Başkan Canpolat Devteşti sakinleriyle buluştu
Başkan Canpolat Devteşti sakinleriyle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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