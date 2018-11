Başkan Can Yurt Dışından Gelen Öğrencileri Ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can yurt dışından gelen öğrencileri makamında ağırladı.

Belediye Başkanı Nihat Can; Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Çok Kültürlü Bir Gelecek İçin Okul Stratejileri" projesi kapsamında İtalya, Almanya, Danimarka ve Hollanda'dan gelen Erasmus öğrencilerini makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, öğrenci ve rehber öğretmenlere teşekkür etti. Ülke ve Bilecik hakkında öğrencilere bilgi veren Başkan Can, Avrupa'nın birçok şehrinden öğrencileri, Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde 'Çok Kültürlü Bir Gelecek İçin Okul Stratejileri' projesi kapsamında İtalya, Almanya, Danimarka ve Hollanda'dan gelen Erasmus öğrencilerini ilimizde ağırladık. Geldikleri ülkeler ile güzel ülkemiz arasında köprü vazifesi görecek olan öğrencilerimizi dirilişin şehri Bilecik'imizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu tür projeler ile ülkeler ve kültürler biliniyor, tanınıyor. Bizim ülkemizden de öğrencilerimiz bu ülkelere giderek, Türkiye'mizi ve şehirlerimizi anlatıyor. Dolayısıyla ben bu tür bir çalışmanın paydaşı olmaktan dolayı memnuniyet duyuyor ve projede emeği olan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Konuklarına ilin değerlerinin olduğu çeşitli hediyeler takdim eden Belediye Başkanı Nihat Can'a, yurt dışından gelen heyet temsilcileri tarafından çeşitli hediyeler verildi. - BİLECİK