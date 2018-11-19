Başkan Can, Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhuriyet Mahallesi'nde belediye ekipleri tarafından yapılan yaya ve kilit parke taşı çalışmalarını inceledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nihat Can, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklama yapan Can, "Bütün Mahallelerimizi olduğu gibi Cumhuriyet Mahallemizi de güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bilecik Belediyesi olarak, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere, şehrimizin birçok noktasında faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Şehrimizin birçok noktasında gerek üst yapı gerek alt yapı anlamında birçok çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet Mahallemizde yaya ve kilit parke taşı kaplı yollarımızın bakım onarımları ile kaldırım çalışmaları tamamlanan sokaklarımızda incelemelerde bulunduk. Temiz bir Bilecik için canla başla ve ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK