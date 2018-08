Başkan Can'ın 30 Ağustos Mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Can mesajında, "Tarihimizde her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan bu zaman dilimini bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz. Şunu hatırlamalıyız ki, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmış ve şanlı ordusuyla tek bir yürek halinde bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine yönelen her tehlike karşısında canını ortaya koymaktan çekinmeyen Türk milleti, Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği yolda ebediyete dek bu topraklarda hür yaşamaya devam edecektir. Bizlere nice zaferler armağan eden atalarımıza bizler de, Türkiye'mizi büyük ve yeni hedeflere doğru götürmek sorumluluğunu taşımalıyız. Türk milletinin bu topraklardaki varlığını ortadan kaldırmaya çalışan işgalciler, bugün de çeşitli kötü senaryo ve oyunlarla saldırıyorlar. Yaklaşık yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ordumuzun önderliğinde gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı sonunda, vatan topraklarından sökülüp atılmışlar ise bizler de bu başarılardan aldığımız güçle; ekonomide, sanayide, ulaşımda, teknolojide yeni atılımlar gerçekleştirerek, onların bizlere bıraktığı emanete layık olmaya çalışacağız. Kazanılan büyük zafer, Türk milletinin hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden taviz vermeyeceğini ve vatan topraklarına olan sevgisini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu düşünce ve duygu yoğunluğu içerisinde büyük bir coşkuyla kutladığımız Zafer Haftası'nda milletimize eşsiz zaferler kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bağımsızlık ve hürriyet uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi şükran ve saygıyla anıyorum. Kahraman Türk ordumuzun değerli mensuplarına en iyi dileklerimi iletiyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK