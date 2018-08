Başkan Can 'Halk Günü'nde Vatandaşları Ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Halk Günü' kapsamında vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Belediye Başkanlığı görevine geldiği ilk günden bu yana vatandaşlarla iç içe olan Belediye Başkanı Nihat Can, çalışmaları kapsamında vatandaşları ağırlayarak, görüş ve taleplerini dinleyip hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlıyor. Bilecik Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında yer aldıklarını, talep ve görüşlerinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Can, "Bilecik Belediyesi olarak her zaman vatandaşı dinlemeye, görüş ve taleplerini en kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturma gayretindeyiz. Önemle ve büyük bir hassasiyetle sürdürdüğümüz belediye başkanlığı görevimiz kapsamında vatandaşlarımızı 'Halk Günü' programlarında ağırlamaya devam ediyoruz. Bu buluşmalarımızda vatandaşlarımızdan gelen istek ve görüşleri yanı sıra sorunlarını dinliyor, hasbıhal ediyoruz. Bu görüşmeler neticesinden değerli hemşehrilerimizden gelen talepleri daha kısa süre içerisinde çözüme kavuşturuyoruz" dedi. - BİLECİK