Başkan Can'dan Erdoğan'ın Boykot Çağrısına Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısına destek veren Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, belediye bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerde ABD ürünlerinin satılmaması kararı aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı boykot çağrısına, dirilişin şehri Bilecik olarak duyarsız kalamayacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Nihat Can, "Son günlerde ABD ile karşı karşıya olduğumuz ekonomik savaşla ilgili olarak Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına destek vermek düşüncesiyle belediyemiz işletmelerinde bu ülkelere ait ürünleri satmama kararı aldık. Kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'ten, ülke ve millet olarak bir ve beraber olmamız gereken bu günlerde milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza etme adına üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Bu anlamda vatandaşlarımızın da bu düşünce doğrultusunda hareket etmeleri ve ülkemize karşı ekonomide terör oluşturacak şekilde hareket eden ve dünya ticaret hukuku, uluslararası anlaşmalara aykırı bu tür saldırılara karşı duyarlı olmalarının bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak Liderimiz ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek veriyor ve bu tür ürünlerin satışının yapılmayacağını vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz" dedi. - BİLECİK