Başkan Can, Bakan Dönmez'e Yeni Görevinde Başarılar Diledi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Bakanlar Kurulunda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirilen Bilecikli Fatih Dönmez'e yeni görevinde başarılar diledi.

Açıklamasında; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ülke ve millet hakkında hayırlı ve güzel hizmetlere vesile olmasını temenni eden Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can; "Dün ülke ve Millet olarak, büyük ve önemli bir güne şahitlik ettik. Türkiye Cumhuriyeti, dün itibariyle Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçti. Bu anlamda; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Bakanlar Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine Şehrimizin gururu ve büyük bir değeri olan Fatih Dönmez getirildiğini büyük bir sevinç ile öğrendik. Bakanımız Fatih Dönmez'e yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cenabı Allah yar ve yardımcıları olsun" İfadelerini kullandı. - BİLECİK