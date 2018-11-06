Başkan Can: "46 Projeyi Hizmete Açtık"

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, bütün kamu kurumlarıyla uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Çünkü ortak hedefimiz Tarsus'tur" dedi.

Başkan Can, eşi Öznur Kara Can'ın da eşlik ettiği basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, göreve seçildiği günden bugüne 46 projeyi hizmete açtıklarını söyledi.

Büyükşehir Yasasından en çok etkilenen ilçelerin başında Tarsus'un geldiğini ifade eden Başkan Can, "Hem nüfusumuzun fazla olması hem de gelirimizin yüzde 60'ının büyükşehire gitmesine rağmen belediyemiz mesai arkadaşlarımızla birlikte 46 açılış gerçekleştirdik. Biz Tarsus'umuzda ayrım yapmadan, ayırmadan vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz" dedi.

Kültürel ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını söyleyen Başkan Can, "Geçen sene 608 çocuğumuzun sünnet merasimini gerçekleştirmiştik. Bu sene 1750 çocuğumuzun sünnet merasimini gerçekleştirdik ve bende kirveleri oldum. Bu sosyal bir projedir. Birlik ve beraberlik projesidir. Tarsusumuzda 45 mahalle var. 13 mahallemizde kentsel dönüşüm işaretledik. Bu sürece 2.5 yılımız gitti. Kentsel dönüşüm süreci uzun bir süreç. Ayrıca Tarsus'umuzda sivil toplum kuruluşlarımızla, oda ve derneklerimizle, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla projelerimizi birlikte gerçekleştiriyoruz. Odalar birliği binası ile Tarsus'umuzdaki 18 odamızı eski maliye binamızı odalar birliği binası olarak ihalesine çıktık. İnşallah ocak ayında odalar birliği binamızın açılışını yapacağız. Eski belediye binamızı restore ederek Kredi Yurtlar Kurumuna 10 yıllığına ücretsiz olarak tahsis ettik. Böylelikle şehrimize hem canlılık hem de öğrenci kardeşlerimize yurt oldu. Örtü bedeli ödenemediği için 2 okul inşaatımız yapılamıyordu. Milli Eğitim Müdürlüğümüze 500 bin TL para aktararak bu sorunu çözdük ve çok şükür şu anda iki okulumuz yapılıyor. Göçmen Sağlık Merkezi konusunda devletimize Girne Mahallesi'nde yer tahsis ettik. Uzay Bilimleri Fakültesi için Okyay Plaza içinde bir kat kiraladık ve iç teşrifatını alarak teslim ettik. Gıda İhtisas Sanayi Bölgesi için ÇED raporlarının yapılabilmesi için 300 bin TL. para gerekiyordu. Bu sorunu da belediye meclisimizde çözerek, bu işin ilk başlangıcını biz yaptık. Bu sanayi bölgesi gerek maddi, manevi gerekse istihdam olarak şehrimize çok büyük katkı sağlayacak. Tarsus Üniversitesi daha önceden 300 dönüm alandı. Şu anda mesai arkadaşlarım 700 dönüm için çalışıyorlar. Yeni gelen rektörümüze şunu söyledim. Tarsus Belediyesi resmi kurumlarla her zaman işbirliği halindedir ve elinden gelenin fazlasını yapar. Bütün kamu kurumlarımızla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü ortak hedefimiz Tarsus'tur" diye konuştu. - MERSİN