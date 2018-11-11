Başkan Çalkın: "Kars'ın Muhalefetle Kaybedecek Zamanı Yok"

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Kars'ın muhalefetle çok şeyler kaybettiğini belirtti.

AK Parti Kars İl Başkanlığı'na Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde belediye başkan aday adaylarının müracaatları devam ediyor.

AK Parti'ye yoğun ilgili olduğuna dikkat çeken Başkan Adem Çalkın, "AK Partimizi güçlendiren şey böyle güçlü ailelerin bir arada olması. Biz biliyoruz ki yıllardır hizmet edebilme şansını bu değerli ailelerin bu değerli katılımcıların sayesinde, milletimizin sayesinde yapıyoruz. Rabbim utandırmasın. Ben memnunum, Allah'a hamd olsun. Gerçekten çok kaliteli isimler bize müracaat ediyor" dedi.

"Kars'ın muhalefetle kaybedecek zamanı yok"

Kars'ın ve Karslıların muhalefetle çok şeyler kaybettiğini ifade eden AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Karslılardan muhalefetin tuzağına düşmemelerini istedi.

Başkan Adem Çalkın, "İnşallah biz AK Partimizle Kars'ı şahlandırmaya devam edeceğiz. Ben bir ifade de bulunmuştum. Şu anda iktidar AK Parti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Devlet başkanımız. Allah'ın izniyle 2023'e kadar devletimize başkanlık yapacak. Dolayısıyla hükümette de başkanlık yapıyor. İktidar partisiyiz. Bakın ben bir önceki konuşmamda da şunu ifade etmiştim; Kars'ı muhalefet tuzağına çekmek isteyenler var. Sakın muhalefet tuzağına düşmeyelim. Muhalefette hiçbir şey yok. Kars'a katılacak hiçbir şey yok, örneğini de gördük. Seçilene kadar 'efendim ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım' kazara seçildiği gün de 'benim yapacağım bir şey yok, hükümet bizde değil ki' diyorlar. O zaman da Kars cezalandırılmış oluyor. O zaman biz Kars halkı olarak Allah'ın izniyle AK Parti'nin yanında duracağız ve AK Parti'nin getirdiği adayı da Allah'ın izniyle Kars belediyesine oturtacağız" diye konuştu. - KARS