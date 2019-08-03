Başkan Çalkın'ı vatandaşlar bağrına basıyor

AK Parti'nin genç Başkanı Adem Çalkın'ı vatandaşlar bağrına basıyor. Sürekli vatandaşlarla iç içe olan Çalkın, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını ise kısa sürede çözüyor.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, göreve başladığı günden itibaren sürekli vatandaşlarla bir araya geliyor. Vatandaşların iyi ve kötü günlerinde de yanında olan Çalkın, gittiği her yerde ilgi odağı oluyor.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın'ın sürekli kendileriyle birlikte olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Başkanımız sürekli bizlerle birlikte, bütün sorunlarımıza koşuyor. Aradığımızda telefonlarımıza cevap veriyor. Partiye gittiğimizde çok rahat kendisiyle görüşüyoruz. Gerçekten çok iyi bir insan, herkes başkan olabilir ama adam olamaz. Başkanımız adam gibi adam" dediler.

Her fırsatta ilçe ve köyleri de ziyaret eden Çalkın, önce Kağızman'da vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Merkez Esen yazı köyünde tarlada köylülerle bir araya geldi. Eline dirgen alan Başkan Çalkın,tahıl topladı, köylülerle birlikte tarlada çalıştı.

Köylülerin çayını da içen Başkan Adem Çalkın, daha sonra Esenyazı Köyü'nden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA