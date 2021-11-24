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Başkan Çalkaya, öğretmenleri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Çalkaya, öğretmenleri unutmadı

Balçova Belediye başkanı Fatma Çalkaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçedeki öğretmenlere birer kalem seti hediye etti.

Balçova Belediye başkanı Fatma Çalkaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçedeki öğretmenlere birer kalem seti hediye etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verilişinin yıl dönümü olarak kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü, Balçova'da bir dizi etkinlikle kutlandı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, ilçedeki 687 öğretmen ile Balçova Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenlere üzerlerinde isimleri yazılı birer kalem seti ve çiçek hediye etti. Eğitim emekçisi öğretmenlere üzerinde, 'Aydınlık geleceğimizin güvencesi kıymetli öğretmenim, Öğretmenler gününüz kutlu olsun' yazılı bir not ileten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için ihtiyacımız olan çağdaş öğretmenlerimize bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi. - İZMİR

Başkan Çalkaya, öğretmenleri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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