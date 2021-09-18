Başkan Çalkaya'dan gaziler onuruna yemek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Çalkaya'dan gaziler onuruna yemek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Çalkaya'dan gaziler onuruna yemek

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanın verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, İzmir'in Balçova ilçesinde kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanın verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, İzmir'in Balçova ilçesinde kutlandı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçede yaşayan gaziler ve aileleri onuruna yemek verdi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçede yıllardır gelenek haline gelen 19 Eylül Gaziler Günü kutlaması nedeniyle ilçede yaşayan gaziler ve aileleri onuruna yemek verdi. Meclis üyeleri ile birlikte yemeğe gelen tüm konuklarıyla tek tek ilgilenen Başkan Fatma Çalkaya, gazilerin çocuk ve torunlarıyla da sohbet etti. Gazilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Çalkaya, "Sizler vatanın savunması için vücudunuzun bir parçasını verdiniz. Canınızı hiçe sayarak ülkemizin bütünlüğünü savundunuz. Bu ülkeyi ayakta tutan da Sizlerdeki cesaret ve vatan sevgisidir. Balçova Belediyesi sadece bir gün değil hayatınızın her anında sizlerin emrindedir" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Orhan Aydın ise Başkan Çalkaya'ya çiçek vererek, "Balçova Belediyesi yıllardır her hafta ilçemizdeki tüm gazileri arayarak bir isteklerinin olup olmadığını soruyor. Bu uygulamanın Türkiye'de başka bir yerde olduğunu zannetmiyorum. Bizlere gösterdiğiniz ilgiden ve verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Başkan Çalkaya'dan gaziler onuruna yemek

Başkan Çalkaya'dan gaziler onuruna yemek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tatile geldiği Türkiye'de hafızasını yitirdiği iddia edilen kadın kayboldu

Tatile geldiği Türkiye'de hafızasını yitirdiği iddia edilen kadın kayboldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Kylie Jenner Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Farah Zeynep Abdullah
Spor Marcao Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Çalkaya'dan gaziler onuruna yemek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 11:55:47. #1.11#