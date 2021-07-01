Başkan Çalışkan, "Yoğun bir yaz sezonu bizleri bekliyor"
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Başkan Çalışkan, "Yoğun bir yaz sezonu bizleri bekliyor"

Başkan Çalışkan, 'Yoğun bir yaz sezonu bizleri bekliyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, birim amirleri ile yaptığı toplantıda aynı anda birçok projenin başlayacağı bir yaz sezonu geçireceklerini ifade etti.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, birim amirleri ile yaptığı toplantıda aynı anda birçok projenin başlayacağı bir yaz sezonu geçireceklerini ifade etti.

Başkanlık Makamında yapılan toplantıda, birim amirlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, her birim amiri ile tek tek istişarede bulunup, yapılan çalışmaları değerlendirdi. Yaz sezonu için planlama çalışmalarının konuşulduğu toplantıda, birim amirleri haftalık çalışma raporlarını Başkan Çalışkan'a sundu.

Yaz sezonunda tüm imkanlarıyla yoğun bir hizmet seferberliği içerisinde olacaklarını söyleyen Çalışkan, "Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak, hizmet üretmek ve ilçemizin geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Yoğun bir yaz sezonu bizleri bekliyor. Planlama çalışmalarımızı şimdiden tamamladık. İnşallah aynı anda birçok projenin başlayacağı bir yaz sezonu geçireceğiz. Onun dışında sezon sonuna kadar üst yapı çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamlayarak çok daha güzel bir Hisarcık'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Elimizden gelenin fazlasını yaparak yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Başkan Çalışkan, 'Yoğun bir yaz sezonu bizleri bekliyor'
Başkan Çalışkan, 'Yoğun bir yaz sezonu bizleri bekliyor'
Başkan Çalışkan, 'Yoğun bir yaz sezonu bizleri bekliyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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