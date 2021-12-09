Başkan Çalışkan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Haberler
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Başkan Çalışkan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Başkan Çalışkan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hisarcık ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen söyleşiye katıldı.

Hisarcık ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen söyleşiye katıldı.

Meslek Yüksekokulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde gerçekleştirilen söyleşide öğrencilerin talep, istek, görüş ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Kıymetli öğrenci kardeşlerimin gözlerinde gördüğümüz ışık ve samimiyet bizleri ziyadesiyle memnun etti. Onların her biri artık bizim fahri hemşehrimiz, komşumuz, akrabamız, evladımız. Bizlerde Hisarcık Belediye Başkanlığı olarak bugüne kadar her platformda yanlarında olduk, bundan sonra da yanlarında olacağız. Ayrıca bu tür söyleşi programları ya da çeşitli sosyal faaliyetler vasıtasıyla bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. Bizlere bu sıcak ortamı sağlayan Okul Müdürümüz Burak Kavaslar'a, okul yönetimimize ve söyleşiye katılan öğrenci kardeşlerime çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Çalışkan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Başkan Çalışkan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Başkan Çalışkan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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