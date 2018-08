Başkan Çalışkan: "Tatlı Suyu Güvenle İçebilirsiniz"

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, son günlerde gündeme gelen içme suyu ile ilgili yaptığı açıklamada; İbrala Barajı İçme Suyu Projesi ile musluklardan akmaya başlayan tatlı suyun güvenle içilebileceğini kaydetti.

Ağustos ayı belediye meclis toplantısının açılışında konuşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İbrala Barajından arıtılarak şehir şebekesine verilen tatlı suyun son derece sağlıklı olduğunu söyleyerek, "Hemşehrilerimiz evlerindeki musluklardan güvenle sularını içebilirler" dedi.

Tatlı suyun geçtiğimiz hafta itibariyle şehrin büyük bir kısmına ulaştırıldığını belirten Başkan Çalışkan "Tatlı su şehre rastgele verilmedi. DSİ, Halk Sağlığı ve belediyemizin kendi laboratuvarlarında tahlil edilerek, gerekli kontrollerden geçerek şebekeye verildi. Burada şöyle bir sonuç var. Su verildiği zaman bizim sistem bazı bölgelerde yetmişli, bazı bölgelerde seksenli yıllarda, belli kısımlarda PVC, belli kısımlarda polietilen borulardan oluşan karışık bir şebeke sistemi içerisinde yer alıyor. Bu su verilirken şebeke borularından başlayıp depolara kadar gelen hatta klor yüklemesi ile günlerce sterilizasyonu yapıldı. Sonra da tekrar beş defa yapılan klor yüklemesiyle sisteme, yedi binlik depoya ve şehirdeki 35 mahalleye verildi. İster istemez yoğun klorla birlikte koku ve bununla birlikte bazı lokal bölgelerde geçmişte oluşan tortuların çözülmesiyle, bölgelerdeki kullanım yoğunluğuna bağlı olarak birkaç saatlik suyun renginde geçici değişiklik gözlemlenmiştir. Suyun kaynağında, suyun verildiği yerde kesinlikle bir sıkıntı yok" diye konuştu.

"Bazı hazır sulardan bile daha kaliteli"

Başkan Çalışkan, her gün farklı bölgelerden alınan suyun belediye ekiplerince kontrolden geçtiğini ifade ederek, "Zaten ekiplerimiz depolara gelen, çıkan ve her mahalleden örnek su toplayıp laboratuvar ortamında gerekli testleri yaptılar ve her gün yapıyorlar. DSİ'ye bakarsanız suyun bulanıklık oranı 2'ye kadar, Halk Sağlığının ki 1'e kadar iken, yapılan kontrollerde 0.672 ile 0.756 arası ölçülerek, Halk Sağlığı kriterlerinin bile altında ölçülmüştür. PH oranı 7.61 seviyesinde, su da kireç yok, metal grubu hiçbir şey yok. O kadar kaliteli ki marketlerde satılan bazı hazır sular da bile bu değerler yok. Sistemin dezenfekte edilmesi için başlarda yoğun bir klor kokusu vardı ama şu an itibariyle açıkça söylüyorum ki evlerinizde güvenle ve sağlıklı bir şekilde suyunuzu içebilirsiniz" şeklinde konuştu. - KARAMAN