Başkan Çalışkan Park-Bahçe Çalışmalarını İnceledi

Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sezon çalışmalarına başladı.Ekipler, mevsime bağlı olarak bir yandan budama diğer taraftan da uygun yerlere leylandi ve mavi selvi türü ağaçlar dikiyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün farklı bölgelerde yürüttüğü çalışmaları gezerek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Bahar'dan bilgi alan Başkan Çalışkan, şehrin güzelleşmesi adına sosyal alanlara ve yeşile büyük önem verdiklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler