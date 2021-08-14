Başkan Çalışkan: "Her daim vatandaşlarımızın hizmetindeyiz"
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Başkan Çalışkan: "Her daim vatandaşlarımızın hizmetindeyiz"

Başkan Çalışkan: 'Her daim vatandaşlarımızın hizmetindeyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, belediyenin tüm imkanlarıyla her daim vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade etti.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, belediyenin tüm imkanlarıyla her daim vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade etti.

"Halka hizmet hakka hizmettir" diyerek yıllardır gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "İlçe merkezindeki vatandaşlarımızın yanı sıra köylerimiz ve köy halkımızın da sıkıntılarını gidermek için belediyemiz araç ve makinalarıyla onların hep yanlarındayız. Biz hep birlikte daha güzeliz" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Çalışkan: 'Her daim vatandaşlarımızın hizmetindeyiz'
Başkan Çalışkan: 'Her daim vatandaşlarımızın hizmetindeyiz'
Başkan Çalışkan: 'Her daim vatandaşlarımızın hizmetindeyiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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