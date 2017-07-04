Başkan Çalışkan'dan Dev Projelerle İlgili Önemli Açıklamalar

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan Karaman'da hayata geçirilecek olan dev projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Temmuz ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Karaman, son yıllarda gerek kamu yatırımları gerekse belediyemiz yatırımları ile en parlak dönemlerinden birisini yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan, Havalimanı olmayan; Karaman, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane'ye havaalanı yapım ihalesinin bu yıl içerisinde yapılacağı açıklamasını yaptı. Bu bağlamda Karaman Havaalanı yapım ihalesi Ağustos-Eylül ayı gibi yapılmış olacak. Karaman Havaalanı bulunduğu konum itibari ile yaklaşık 1 milyonluk bir nüfusa hizmet verebilecek. Bu nedenle burada bir havzalarının yapılması komşu il ve ilçelerimize de büyük bir katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan Bey'e, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şahsım ve Karaman halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Karaman Belediyesi Büyük Projelerde Lokomotif Görevi Üstleniyor

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan konuşmasının devamında: "Karaman için büyük avantaj sağlayacak olan Lojistik Merkezi, Teknokent, 2. Organize Sanayi bölgesi gibi projelerde de önemli adımlar atıyoruz. Şehir ekonomisi için hayati öneme sahip bu projeler hızlı bir şekilde ilerliyor. Belediyemiz Karaman'da gerçekleştirilen bütün kamu yatırımlarında lokomotif görevini üstlenmiş durumdadır" dedi.

Yeni Şehir Stadyumu'nda Çalışmalar Başlıyor

Konuşmasında yeni stadyum projesine de değinen Başkan Çalışkan: "Yapılacak mı yapılmayacak mı? sorularının sürekli dile getirildiği Yeni Şehir Stadyumu Projesi'nde yapım ihalesi gerçekleşti. Yer teslimi yapıldı. Bu yıl şu ana kadar yapım ihalesi gerçekleşen tek stadyum projesi Karaman'dakidir. Yaklaşık değeri KDV dahil 100 milyon TL bütçeli olan bu dev proje içerisinde altında; alışveriş merkezleri, antrenman sahaları bulunacak. İnşallah çalışmalar en kısa süre içerisinde başlayacak" dedi.