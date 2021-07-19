Başkan Çalışkan'dan bayram kutlaması
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Başkan Çalışkan'dan bayram kutlaması

Başkan Çalışkan'dan bayram kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hisarcık Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı öncesi eğlenceli vakit geçirmeleri için yerel sanatçıların katılımıyla Gençlik Parkındaki canlı müzik programında çikolata dağıtıp, vatandaşların bayramını kutladı.

Hisarcık Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı öncesi eğlenceli vakit geçirmeleri için yerel sanatçıların katılımıyla Gençlik Parkındaki canlı müzik programında çikolata dağıtıp, vatandaşların bayramını kutladı.

Gençlik Parkını dolduran vatandaşlar, yöre sanatçılarının seslendirdiği birbirinden hareketli şarkı, türkü ve pop müzik türündeki parçalarına eşlik ederek güzel bir bayram gecesi geçirdiler. Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, programda çikolata dağıtıp halkın bayramını kutladı. - KÜTAHYA

Başkan Çalışkan'dan bayram kutlaması
Başkan Çalışkan'dan bayram kutlaması
Başkan Çalışkan'dan bayram kutlaması
Başkan Çalışkan'dan bayram kutlaması
Başkan Çalışkan'dan bayram kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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